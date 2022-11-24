Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:42

Прохазка травмировался и освободил пояс, бой Анкалаева будет титульным

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чешский боец UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок.

По информации ESPN, Прохазка выбыл из-за тяжелой ортопедической травмы, восстановление может занять до года. Отмечается, что освободить пояс было решением чеха из уважения к другим претендентам.

Как сообщает Yahoo! Sports, Гловер Тейшейра отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.

Турнир запланирован на 10 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
0
Читайте также
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Европейские сборные протестуют на ЧМ
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Усман Нурмагомедов: «Конор может ночью набухаться и написать твит, а утром удалить»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости