Прохазка травмировался и освободил пояс, бой Анкалаева будет титульным
Чешский боец UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок.
По информации ESPN, Прохазка выбыл из-за тяжелой ортопедической травмы, восстановление может занять до года. Отмечается, что освободить пояс было решением чеха из уважения к другим претендентам.
Как сообщает Yahoo! Sports, Гловер Тейшейра отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.
Турнир запланирован на 10 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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