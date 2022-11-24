Прохазка травмировался и освободил пояс, бой Анкалаева будет титульным

Чешский боец UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок.

По информации ESPN, Прохазка выбыл из-за тяжелой ортопедической травмы, восстановление может занять до года. Отмечается, что освободить пояс было решением чеха из уважения к другим претендентам.

Как сообщает Yahoo! Sports, Гловер Тейшейра отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.

Турнир запланирован на 10 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.