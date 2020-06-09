«Прижимать к клетке и бить». Минаков объяснил, как нужно драться с Нганну

Российский боец Bellator Виталий Минаков (22-1) в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как нужно вести бой с Франсисом Нганну (15-3).

Камерунец выиграл нокаутами четыре боя в UFC подряд. Лишь один из них продлился больше минуты.

— Я с ним не работал, к сожалению, — отметил Минаков. — Когда я был в зале Xtreme Couture в Лас-Вегасе, мне ребята говорили, что он приезжает туда и тренируется. Интересно было бы с ним в парах постоять. Бывает, что такие большие парни залетают в лигу и начинают сносить всех подряд. Так было и с Нганну. Его поначалу воспринимали, как бойца, который нокаутирует лаки-панчами. Думаю, на этой недооценке Нганну и взлетел в свое время в топы. Сейчас же к нему отношение уже другое. Если против Нганну выйдет человек с хорошей тактикой, то не думаю, что для него все пройдет легко.

— Как с ним драться?

— Нужно нейтрализовать его преимущество. У него, конечно, есть сила удара. Но не сказал бы, что он технарь. Он начинает серию, один удар залетает... Он прекрасно понимает, что если один из нескольких ударов залетит — будет нокаут. Это преимущество нужно нейтрализовать. С ним нужно грамотно драться. Как дрался, допустим, Веласкес когда-то с дос Сантосом. Прижимал к клетке, нейтрализуя возможность попадания. Прижимать к клетке, бить около клетки, сбить в партер и держать там, бить. Не драться в центре клетки. Сокращать дистанцию. На короткой дистанции, прижимая, вполне можно эффективно с ним драться. Но, опять-таки, нужно потренироваться с ним, пощупать его. Думаю, такая возможность будет, потому что, если я буду выезжать... Мне понравился зал Xtreme Couture, он такой — брутальный, без какого-то лоска. Трудовой зал, где все профессионалы, никто никому не мешает. Там много тяжеловесов спарринг-партнеров. И хороший зал бокса. (Илья Андреев)

Первую часть большого интервью с Виталием Минаковым можно прочитать здесь.