Принадлежащее Конору СМИ выразило соболезнования Хабибу
3 июля 2020, 20:24
СМИ, принадлежащее экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору, выразило соболезнования бывшему сопернику бойца, нынешнему обладателю чемпионского пояса Хабибу Нурмагомедову. У бойца MMA умер отец Абдулманап Нурмагомедов.
«Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и уважаемый тренер, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 57. Покойся с миром», — говорится в сообщении в Instagram The Mac Life.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...