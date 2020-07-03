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Принадлежащее Конору СМИ выразило соболезнования Хабибу

3 июля 2020, 20:24
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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СМИ, принадлежащее экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору, выразило соболезнования бывшему сопернику бойца, нынешнему обладателю чемпионского пояса Хабибу Нурмагомедову. У бойца MMA умер отец Абдулманап Нурмагомедов.

«Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и уважаемый тренер, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 57. Покойся с миром», — говорится в сообщении в Instagram The Mac Life.

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