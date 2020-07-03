Принадлежащее Конору СМИ выразило соболезнования Хабибу

СМИ, принадлежащее экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору, выразило соболезнования бывшему сопернику бойца, нынешнему обладателю чемпионского пояса Хабибу Нурмагомедову. У бойца MMA умер отец Абдулманап Нурмагомедов.

«Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и уважаемый тренер, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 57. Покойся с миром», — говорится в сообщении в Instagram The Mac Life.