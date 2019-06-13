Президент UFC заявил, что Макгрегор вернется в октагон в этом году

Президент UFC Дана Уайт высказал мнение, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернется в октагон в этом году. Последний бой ирландец провел 6 октября 2018 года, когда проиграл болевым приемом Хабибу Нурмагомедову.

– Конор сейчас бездельничает. Думаю, он ждет, как все пройдет с этими парнями, – цитирует Уайта BT. – Думаю, он скоро появится, уже в этом году.

Что касается поединка с Джастином Гэтжи, то Конор не отвергал его. Али Абдель-Азиза может говорить, что хочет. Конор не отказывается от боев и точка. Когда все начинают сходить с ума, Макгрегор всегда остается. Он не боится ни с кем драться. Поэтому эта информация неверная.