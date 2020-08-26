Президент UFC выбрал главный бой года. Он без участия Хабиба

Президент UFC Дана Уайт рассказал, какой поединок он считает лучшим в текущем году.

— Лучшим боем года я считаю схватку Исраэля Адесаньи и Паулу Косты. Жду с нетерпением. Но не могу забыть и поединок Чжан Вэйли и Йоанны Енджейчик. Я даже пропустил важную встречу, потому что не мог не посмотреть этот поединок, — цитирует Уайта официальный сайт UFC. — Также в топ могу добавить встречу Джастин Гэтжи и Хабиба Нурмагомедова, но пока не знаю, где состоится данный бой.