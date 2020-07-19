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Президент UFC рассказал, когда может состояться следующий бой Хабиба

10:03
Хабиб Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Хабиб Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, когда пройдет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова.

— Он будет драться, когда позвонит мне, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 2. — У нас нет временного ограничения. Гэтжи не будет проводить защиту временного титула. У Хабиба только что умер отец, так что когда он будет готов, он даст мне об этом знать.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля после заболевания коронавирусом в возрасте 58 лет.

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