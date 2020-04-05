Президент UFC прокомментировал информацию о том, что на него подали в суд за вымогательство

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию о том, что на него подали в суд по делу о вымогательстве.

— Я только что узнал, что вчера против меня был подан иск, — приводит Las Vegas Review-Journal слова Уайта. — Этот парень отправился в федеральную тюрьму за попытку вымогать у меня еще пять лет назад. Теперь он нанял адвоката, который также является осужденным преступником, и снова пытается вымогать у меня деньги, 10 миллионов долларов. В прошлый раз он не получил от меня ничего, в этот раз тоже ничего не получит. С нетерпением жду, когда суд отклонит иск и я смогу навсегда избавиться от этих подонков.

Ранее сообщалось, что агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос подал иск в суд округа Кларк (штат Невада, США) против Уайта. Как он считает, Дана не выполнил пункт договора о неразглашении, согласно которому должен был заплатить 450 тысяч долларов за то, что Рамос не раскрыл подробности уголовного дела пятилетней давности. Тогда Рамос требовал у Уайта 200 тысяч. Он угрожал опубликовать видео со сценами сексуального характера с участием Даны.