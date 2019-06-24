Президент UFC: "Макгрегор закончит с боями, либо выберет себе нового соперника"

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о том, когда может произойти возвращение Конора Макгрегора.

– Мы с Конором в хороших отношениях. Когда он будет готов вернуться, мы будем готовы принять его. Когда это произойдет? Не знаю. Пару дней назад мы разговаривали о разных вещах, но не о боях. У нас всегда были хорошие отношениях, – цитирует Уайта Las Vegas Review-Journal.

– Макгрегор зарабатывает тонны денег. Сейчас он в положении, в котором выбирает: уйти из боев навсегда, либо отступить в сторону и выбрать себе соперника, – заявил президент UFC.

Сейчас Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после проигранного боя россиянину Хабибу Нурмагомедову в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.