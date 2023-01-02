Скотт Кокер: «Сейчас у меня лучший ростер бойцов в истории Bellator»

Глава Bellator Скотт Кокер считает, что на данный момент у него в ростере много бойцов, способных выиграть титул в любой лиге мира.

«В настоящее время у нас лучший ростер бойцов в истории Bellator, — приводит слова Кокера Yardbarker. — Если вы взгляните на наши дивизионы, то увидите не просто парней, готовых выступать в UFC, а около трех-четырех бойцов, способных конкурировать в любой лиге мира. Сейчас у нас очень сильный состав».

Bellator провел совместный с Rizin турнир 31 декабря 2022-го на «Сайтама Супер Арена» в Сайтаме, Япония. Все бойцы Bellator победили своих оппонентов из Rizin.