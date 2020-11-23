Предприниматель Стерлигов назвал MMA «мужским стриптизом»: «Потные и голые валяются»
15:45
Российский предприниматель Герман Стерлигов заявил, что считает смешанные единоборства «мужским стриптизом».
«Вы смотрели когда-нибудь бои ММА? Вот, вы смотрели мужской стриптиз. Когда мужики, практически голые, потные валяются друг у друга между ног, трутся друг об друга, там, чуть ли ни в *** упираются носами... А все остальные смотрят мужики. Ну это чего такое?» — сказал бизнесмен в ходе беседы на своем канале Стерлинг TV.
Он также выразил мнение, что среди участников боев смешанного стиля могут быть люди нетрадиционной сексуальной ориентации.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю