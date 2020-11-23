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Предприниматель Стерлигов назвал MMA «мужским стриптизом»: «Потные и голые валяются»

15:45
Герман Стерлигов. Фото Instagram
Герман Стерлигов. Фото Instagram

Российский предприниматель Герман Стерлигов заявил, что считает смешанные единоборства «мужским стриптизом».

«Вы смотрели когда-нибудь бои ММА? Вот, вы смотрели мужской стриптиз. Когда мужики, практически голые, потные валяются друг у друга между ног, трутся друг об друга, там, чуть ли ни в *** упираются носами... А все остальные смотрят мужики. Ну это чего такое?» — сказал бизнесмен в ходе беседы на своем канале Стерлинг TV.

Он также выразил мнение, что среди участников боев смешанного стиля могут быть люди нетрадиционной сексуальной ориентации.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/

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