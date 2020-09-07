«Предпочитаю его бить, а не хвалить». Хабиб рассказал о своем талантливом брате

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью МИЦ «Известия» оценил перспективы в ММА двоюродного брата Усмана Нурмагомедова. Ранее менеджер чемпиона Али Абдель-Азиз назвал Усмана улучшенной версией Хабиба.

— Об Усмане в мире смешанных единоборств еще услышат, — сказал Хабиб. — Но я предпочитаю его не хвалить, а бить. Думаю, это на него лучше повлияет. У парня 10 боев. Он во всех выиграл. У нас на него большие планы. Но в данный момент, думаю, неуместно о нем говорить, хвалить его. Ему еще нужно очень многое доказать.

На счету 22-летнего Усмана Нурмагомедова 10 побед в 10 боях в ММА. Он выступает в легком весе.

Полностью интервью Хабиба читайте здесь