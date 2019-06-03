Появилось видео побед Смита и Ханджоко на турнире UFC в Стокгольме

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видео-обзор турнира UFC Fight Night 153, который прошел в Стокгольме 1 июня. В главном поединке турнира швед Александр Густафссон проиграл американцу Энтони Смиту. Бой был остановлен в четвертом раунде.

Россиянин Сергей Хандожко в поединке двух дебютантов UFC единогласным решением судей победил шведа Ростама Акмана. Счет всех трех судейских карточек 29-28 в пользу Хандожко.

Для него эта победа стала 26-й в карьере при 5 поражениях и 1 ничьей. (Михаил Потапов)