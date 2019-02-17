После драки в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою

Сегодня, 17 февраля у здания Минкомсвязи в Москве в результате драки с охранником погиб 22-летний чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов, сообщает "Рен ТВ".

По информации СМИ, конфликт разгорелся на Тверской улице. Молодой человек вступил в драку с охранником после короткой словесной перепалки.

По словам сотрудника ведомственной охраны, они вместе с оппонентом упали на землю, и юноша скончался. Точные причины смерти только предстоит установить.