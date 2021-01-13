Порье заявил, что в бою с Макгрегором хочет истекать кровью

Американский боец Дастин Порье заявил, что надеется на кровавый бой с Конором Макгрегором. Поединок пройдет 24 января рано утром по московскому времени на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

«Если вы говорите о моем плане на бой, то я хочу, чтобы мы оба истекали кровью, страдали уже в начале боя. Тогда мы выясним, кто из нас настоящий боец. Это то, чего я хочу. Я хочу истекать кровью еще до того, как пройдет первая минута боя», — цитирует Порье BJ Penn со ссылкой на подкаст The Past Weekend.

Первый бой между Порье и Макгрегором прошел в 2014 году. Тогда ирландец победил нокаутом в первом раунде.