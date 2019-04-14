Порье - про бой с Хабибом: "У меня есть все, чтобы стать чемпионом"

Американский боец Дастин Порье, который победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236 в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе, отметил, что у него есть все, чтобы победить россиянина Хабиба Нурмагомедова. Их поединок, веротяно, пройдет в сентябре.

- Великолепный настрой, немного безумия, вера в себя. У меня есть все, чтобы стать чемпионом.

Про бой с Хабибом говорили и раньше. Кто угодно мог с ним драться - я не смотрел так далеко, потому что мне предстоял сегодняшний бой. Это был серьезный поединок. Все мои мысли были связаны с Максом. Завтра или на следующей неделе уже можно будет подумать о следующем поединке. Посмотрим. Не знаю, что будет дальше.