Порье назвал самого неудобного соперника для Хабиба
14:09
Американский боец UFC Дастин Порье назвал самого неудобного соперника для чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.
Последний в своем следующем бою встретится с американцем Тони Фергюсоном. Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.
— Наилучшие шансы на победу над Хабибом? Думаю, у Гэтжи, — написал боец в Twitter.
I think Gaethje does https://t.co/bW6NexYPs9— The Diamond (@DustinPoirier) December 1, 2019
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