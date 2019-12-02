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Порье назвал самого неудобного соперника для Хабиба

14:09
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Американский боец UFC Дастин Порье назвал самого неудобного соперника для чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Последний в своем следующем бою встретится с американцем Тони Фергюсоном. Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

— Наилучшие шансы на победу над Хабибом? Думаю, у Гэтжи, — написал боец в Twitter.

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