Порье назвал самого неудобного соперника для Хабиба

Американский боец UFC Дастин Порье назвал самого неудобного соперника для чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Последний в своем следующем бою встретится с американцем Тони Фергюсоном. Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

— Наилучшие шансы на победу над Хабибом? Думаю, у Гэтжи, — написал боец в Twitter.