Порье хотел бы во второй раз подраться с Хабибом

Дастин Порье признался, что предпочел бы вновь подраться с непобежденным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, чем попытаться взять реванш у Конора Макгрегора.

— Даже если бы на кону не было пояса, то я все равно хотел бы побить Хабиба, — цитирует Порье MMA Junkie. — Никто его не побил. Еще никому не удалось забраться на эту гору. И я бы с радостью стал первым. Это историческое событие, легендарное. Это то, чего я хочу.

Когда я был молод, я, возможно, и хотел бы подраться с Конором или с кем-то, кто меня побил. Но меня все устраивает. Я доволен своим рекордом, и всем тем, что я сделал, всеми боями, в которых я участвовал. Каждый раз, когда я проигрывал, я усваивал уроки и пытался двигаться дальше. Так что я действительно хотел бы стать первым, кто смог побить Хабиба.

Порье в сентябре прошлого года проиграл удушающим Нурмагомедову.