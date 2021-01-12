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Популярный паблик оценил уровень Хабиба. Его ждут в футболе?

23:02
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Популярный паблик 443 оценил игру чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в футбол. В Twitter паблик выложил эффектный проход бойца UFC по флангу в товарищеском матче.

«Новая карьера?» — говорится в подписи к видео.

Еще один Twitter-аккаунт намекнул, что боец не затерялся бы в АПЛ: «Некоторые команды премьер-лиги жаждут увеличить темп. Тем временем, свободный агент Хабиб...»

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