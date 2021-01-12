Популярный паблик оценил уровень Хабиба. Его ждут в футболе?
23:02
Популярный паблик 443 оценил игру чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в футбол. В Twitter паблик выложил эффектный проход бойца UFC по флангу в товарищеском матче.
«Новая карьера?» — говорится в подписи к видео.
New career, @TeamKhabib???— 433 (@433) January 11, 2021
? @CznBurak pic.twitter.com/U6N7OZqZCO
Еще один Twitter-аккаунт намекнул, что боец не затерялся бы в АПЛ: «Некоторые команды премьер-лиги жаждут увеличить темп. Тем временем, свободный агент Хабиб...»
Some Premier League teams are just crying out for an injection of pace...— FIFA 21 News (@UltimateTeamUK) January 11, 2021
Meanwhile, free agent Khabib: pic.twitter.com/0L2v1VLoYX
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