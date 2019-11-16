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Польский боец жестко нокаутировал Смолдарева на шоу АСА 101. Видео

01:56
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Поляк Даниэль Омельянчук одержал победу нокаутом над Денисом Смолдаревым, представляющим Эстонию. Поединок тяжеловесов (свыше 93 кг) прошел на турнире ACA 101 в Варшаве и закончился в первом раунде на отметке 4 минуты и 40 секунд.

37-летний Омельянчук нокаутировал 29-летнего Смолдарева ударом локтем.

На счету польского бойца, ранее выступавшего в UFC, 23 победы, 9 поражений и 1 ничья. У Смолдарева — 14 побед и 6 поражений.

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