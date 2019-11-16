Польский боец жестко нокаутировал Смолдарева на шоу АСА 101. Видео

Поляк Даниэль Омельянчук одержал победу нокаутом над Денисом Смолдаревым, представляющим Эстонию. Поединок тяжеловесов (свыше 93 кг) прошел на турнире ACA 101 в Варшаве и закончился в первом раунде на отметке 4 минуты и 40 секунд.

37-летний Омельянчук нокаутировал 29-летнего Смолдарева ударом локтем.

На счету польского бойца, ранее выступавшего в UFC, 23 победы, 9 поражений и 1 ничья. У Смолдарева — 14 побед и 6 поражений.