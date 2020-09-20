Поединок Серроне и Прайса на UFC Fight Night 178 завершился вничью

В со-главном поединке турнира UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (США) американцы Дональд Серроне и Нико Прайс не выявили победителя. Судьи объявили ничью. Бой проходил в рамках полусреднего веса.

Двое судей сочли что бой завершился вничью (28:28). Третий судья указал, что со счетом 29:27 победил Серроне. Ничья была присуждена большинством голосов.

Для 37-летнего Серроне это первая ничья. У «ковбоя» 36 побед в ММА (10 нокаутов) при 15 поражениях. 30-летний Прайс также впервые свел бой вничью, имея в активе 14 побед (10 нокаутов) при четырех поражениях.