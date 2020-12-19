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Поединок Эдгар — Сэндхаген станет главным боем UFC Fight Night 187

13:47

Американцы Фрэнки Эдгар и Кори Сэндхаген проведут поединок в рамках турнира UFC Fight Night 187, сообщает MMAJunkie.

Бой станет главным событием турнира, который состоится 6 февраля 2021 года. Место проведения мероприятия пока неизвестно.

Помимо боя Эдгара и Сэндхагена, в рамках турнира состоятся три поединка с участием российских спортсменов: Алистар Оверрим — Александр Волков, Алиасхаб Хизриев — Веллингтон Турман и Хулио Арсе — Тимур Валиев.

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