Американцы Фрэнки Эдгар и Кори Сэндхаген проведут поединок в рамках турнира UFC Fight Night 187, сообщает MMAJunkie.

Бой станет главным событием турнира, который состоится 6 февраля 2021 года. Место проведения мероприятия пока неизвестно.

Помимо боя Эдгара и Сэндхагена, в рамках турнира состоятся три поединка с участием российских спортсменов: Алистар Оверрим — Александр Волков, Алиасхаб Хизриев — Веллингтон Турман и Хулио Арсе — Тимур Валиев.