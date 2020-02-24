Победа Тухугова, триумф Фьюри, Вахаев — чемпион АСА. Live об ММА и боксе
08:00
В понедельник, 24 февраля, обозреватель «СЭ» Илья Андреев и журналист ТАСС Игорь Лазорин обсудят последние события в мире ММА и бокса. Начало прямого эфира — 13.00 мск.
— Победа Зубайры Тухугова на шоу UFC в Новой Зеландии.
— Новый успех Валентина Молдавского в Bellator.
— Ярослав Амосов — украинский Хабиб?
— Тайсон Фьюри деклассировал Деонтея Уайлдера.
— Драматичный титульный бой в ACA — Вахаев против Гончарова.
— RCC: Одинцов в PFL, состояние Нагибина, выигрыш Штыркова.
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