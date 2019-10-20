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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«По-моему, ты поднял руку на моего отца». Армянский боец пригрозил зрителю

23:05

Армянский боец Мигран Арутрюнян пригрозил одному из зрителей после боя с казахстанцем Жасуланом Акимжаном на турнире GFC 19/Krepost 6.

После поединка в зале возникла потасовка, ведущий бойцовского вечера Александр Загорский несколько раз крикнул в микрофон «охрана».

Арутюнян проиграл нокаутом, но, несмотря на поражение, согласился дать флеш-интервью, находясь в кейдже.

— Все получилось, помимо того, что вон тот парень — не знаю, как назвать, парень или нет, — сказал Арутюнян, обратившись к кому-то, кто находился в зрительском зале. — Эй, дружище, твоей единственной проблемой будет выйти отсюда. По-моему, ты поднимал руку на моего отца. Это мы чуть позже поговорим.

Арутюнян — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по греко-римской борьбе. В ММА он дебютировал в 2018 году. Выступает в полулегком весе (до 65,8 кг). Одержал три победы, потерпел одно поражение.

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