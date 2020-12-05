Петр Ян заверил, что перенос его боя со Стерлингом не связан с допингом

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян заверил журналистов, что перенос его боя с Алджамейном Стерлингом точно не связан с нарушением антидопинговых правил.

Бой между Яном и Стерлингом должен был состояться в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, но был перенесен на неопределенный срок. О точных причинах переноса не сообщалось, но известно, что они связаны с Яном.

— Что случилось? Ничего не случилось. Просто перенесся бой. Все будет, но немножко позже. Как-то так, — сказал Ян.

— Вам сделали визу?

— Да, мне сделали визу, поэтому у нас есть работа в 2021 году.

— Как сейчас выглядит ваш тренировочный лагерь?

— Сейчас восстанавливаюсь. Поддерживаю форму. Планирую начать подготовку. Определяюсь, где. Как будет информация, начну тренироваться.

— Реально, что выступите 23 января на UFC 257?

— Думаю, это нереально.

— Не успеете восстановиться?

— Не то что не успею, они мне не дадут на этот турнир никого.

— Впервые за много лет ваш бой перенесли. Насколько это было неприятно?

— Я контролировал ситуацию и понимал, что поединок нужно перенести. Все было форсировано, быстро.

— Хейта много получили?

— Не, я не получил хейта. Я не обращаю на это внимание, я не живу этим. Хейт — не хейт... Думаю, тем, кто реально за меня болеет, я не давал повода сомневаться в себе, в своем характере, никого никогда не подводил. Придет наше время, я себя еще покажу.

— Бой перенесли не из-за допинга?

— Нет, это не допинг 100 процентов.

— Правильно понимаю, что ваш бой может состояться где-то в феврале-марте?

— Пока непонятно. Наберите Саяту (Абдурахманову, менеджеру. — Прим. «СЭ»), он вам скажет что, где и когда. (Илья Андреев)