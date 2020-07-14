Петр Ян вошел в топ-10 рейтинга Pound-For-Pound по версии сайта Fightmatrix

Российский боец Петр Ян (15-1) укрепил позиции в рейтинге Fightmatrix. После завоевания титула чемпиона UFC в легчайшем весе боец клуба «Архангел Михаил» впервые вошел в рейтинг P4P и сразу же занял там десятую строчку.

Кроме Яна, в топ-10 рейтинга входят все действующие чемпионы UFC, а также обладатель пояса One FC Деметриус Джонсон и претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Джастин Гэтжи. Алджамейн Стерлинг и Марлон Мораес, каждый из которых может стать следующим соперником Петра Яна, занимают в этом рейтинге 13-ю и 15-ю строчки соответственно.

Также Ян поднялся на первую позицию рейтинга легчайшего веса Fightmatrix — до боя с Альдо российский боец был четвертым.

12 июля российский боец в пятом раунде техническим нокаутом одержал победу над Жозе Альдо. Этот бой стал для Петра Яна 7-м в UFC и 16-м в профессиональной карьере.