Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на выпад Генри Сехудо. Американец ранее объявил о завершении карьеры.

— Поздравляю, дорогуша. Но ты — полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться два раунда со мной. Ты — уродливая картофелина, — написал в своем Twitter Сехудо после победы Яна над Жозе Альдо на турнире UFC 251.

— У тебя была возможность подраться со мной, но ты выбрал легкий путь и убежал. Теперь гавкаешь с безопасной дистанции, клоун. Вернись, и я снова отправлю тебя в отставку, — ответил Ян.

На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение. У 33-летнего Сехудо 16 побед и 2 поражения.