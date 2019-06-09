Петр Ян: "Сехудо, наверное, хочет бить пенсионеров. А я молодой"

Российский боец ММА Петр Ян​ поделился мнением о потенциальном титульном бое с американцем Генри Сехудо.

– Я готов драться за пояс. Если мне дадут такую возможность, с радостью ее приму, – сказал спортсмен на пресс-конференции.

Почему Сехудо назвал имена Фэйбера, Круза и Гарбрандта, но не назвал меня в качестве претендента? Ему, наверное, хочется бить пенсионеров. Я молодой, мне 26 лет. Готов составить конкуренцию и с удовольствием соглашусь на бой.

Если не будет титульного поединка, то готов драться и с Фэйбером, и с Крузом, и с Гарбрандтом. Буду драться с громкими именами.

Ян на турнире UFC 238 в Чикаго нанес поражение американцу Джимми Ривере. Для россиянина это 13-я победа в ММА при одном поражении.