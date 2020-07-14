Петр Ян рассказал, почему всегда показывает российский флаг

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» рассказал, почему выходит на бои с российским флагом и демонстрирует его после поединков.

— Я представляю Россию, нашу страну. Мне приятно, когда люди знают, что я из России, — сказал Ян.

— То есть таким образом хотите сделать так, чтобы все знали — русские мужики умеют драться?

— Нет. Это и так все знают. Но многие люди из России смотрят бои, видят меня с флагом... Это уже некий мой образ. Плюс это мотивация для нашего народа, для молодежи и российских спортсменов.

На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение в ММА. Он стал чемпионом 12 июля, выиграв техническим нокаутом у бразильца Жозе Альдо. (Илья Андреев)