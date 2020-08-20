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Петр Ян рассказал, кого считает величайшим бойцом в истории UFC

11:17
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Чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс — величайший боец в истории лиги. Такое мнение на пресс-конференции в Омске высказал чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

— По сей день я считаю, что величайший боец UFC — это Джон Джонс, — сказал российский боец. — Это боец, который на протяжении 10 лет карьеры не проиграл ни одного поединка. Бил лучших бойцов — лучших борцов, лучших ударников. (Илья Андреев)

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