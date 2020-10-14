Петр Ян проведет бой с Алджамейном Стерлингом 12 декабря

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян проведет защиту титула12 декабря в бою с американцем Алджамейном Стерлингом, сообщил президент UFC Дана Уайт в интервью журналисту Yahoo Sports Кевину Айолу.

Поединок состоится на шоу UFC 256 в Лас-Вегасе.

Ян завоевал вакантный пояс чемпиона, 12 июля выиграв техническим нокаутом у бразильца Жозе Альдо. На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА (7-0 в UFC). У 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения (11-3 в UFC).