Петр Ян приступил к тренировкам в Дагестане

Российский боец ММА, чемпион UFC в легчайшей весовой категории Петр Ян приступил к тренировкам в Хасавюрте (Дагестан). Об этом спортсмен сообщил у себя в Instagram.

«Утро 11.09.2020. Начало положено. Имам, от души за прие?м и встречу. Зелимхан, спасибо за тренировку. Медленно, но уверенно», — написал Ян.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником Яна, вероятнее всего, станет Алджамейн Стерлинг.

Ян в смешанных единоборствах провел 16 поединков, из которых 15 выиграл и 1 раз уступил. На счету Стерлинга 19 побед и 3 поражения.