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Петр Ян показал фото с чемпионским поясом в самолете

14:52

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории, российский боец Петр Ян опубликовал у себя в Instagram фото из самолета, где он держит в руках завоеванный чемпионский пояс.

В воскресенье, 12 июля Ян победил бразильца Жозе Альдо на турнире UFC 251 и стал чемпионом организации.

— Проделана огромная работа! Но теперь раз за разом нужно доказывать свой уровень и право быть лучшим! Впереди очень много интересного. Спасибо всем огромное за поддержку, — подписал публикацию Ян.

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