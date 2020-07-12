Россиянин Петр Ян на UFC 251 победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом. Боец завоевал титул чемпиона организации в легчайшем весе. Поединок был остановлен судьей в середине пятого раунда.

На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.

UFC 251 проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). На турнире состоятся еще два титульных боя. Австралиец Александр Волкановски проведет защиту в полулегком весе против американца Макса Хэллоуэя. В полусреднем весе нигериец Камару Усман проведет защиту титула против американца Хорхе Масвидаля.

Петр Ян — Жозе Альдо и все бои UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове