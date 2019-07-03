Петр Ян планирует выступить на турнире в Москве в конце года

Российский боец Петр Ян хочет выступить на турнире UFC в Москве, сообщает RT. Сейчас он восстанавливается после травмы локтя. 25 июня спортсмен перенес операцию.

- После восстановления в ноябре — декабре обязательно проведу еще один бой. Очень бы хотелось выступить на турнире в Москве. Думаю, каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придает уверенности, - сказал Ян. - Операция прошла успешно, сейчас у меня будет полтора-два месяца на полное восстановление. После этого мы вернемся к полноценной подготовке к новым поединкам. Во время последней встречи я хорошо чувствовал соперника, было ощущение, что удастся выиграть, если все сделаю правильно.

Думал, что это растяжение, а оказалось, у меня в локте остались осколки, которые при попадании суставную сумку причиняли очень неприятные ощущения, как будто кололи гвозди. После восстановления в ноябре — декабре обязательно проведу еще один бой. Очень бы хотелось выступить на турнире в Москве. Думаю, каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придает уверенности.