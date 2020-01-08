Петр Ян планирует провести следующий бой в апреле

Российский боец UFC Петр Ян, выступающий в легчайшем весе (до 61,2 кг), планирует провести следующий бой в апреле этого года, сообщил «СЭ» менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

14 декабря Ян нокаутировал ветерана UFC Юрайю Фейбера, после чего вызвал на бой чемпиона Генри Сехудо. Сам Сехудо заявил, что хотел бы провести следующий бой с бразильцем Жозе Алдо.

— Мы рассчитываем, что Петр проведет следующий бой в апреле, — сказал Абдрахманов. — Сейчас он — один из трех претендентов на титул. Это также Алджамейн Стерлинг (2-й номер рейтинга UFC) и Жозе Алдо (8-й номер). Мы не теряем надежды получить шанс подраться за титул в следующем бою. Но если этого не случится, то вполне вероятно, что Петр подерется с кем-то, кто, так же как и он, не получит шанса провести бой за чемпионский пояс. Либо со Стерлингом, либо с Жозе Алдо. Также рассматривается вариант с Марлоном Мораесом (1-й номер рейтинга UFC).

— Петр — не из тех, кто будет сидеть и ждать шанса подраться за титул, — отметил менеджер. — Он хочет выступать часто, хочет быть активным. Так что мы рассчитываем, что Петр подерется в апреле — если не за титул, то хотя бы получит претендентский бой. В случае если не получится провести поединок с Сехудо, лично я предпочитаю вариант с Мораесом. Сложно представить, что бой между Петром и Марлоном получится скучным. Это очередная возможность ярко выступить и показать себя с наилучшей стороны.

— У Петра уже третье соглашение с UFC, по нему осталось еще четыре боя, — подчеркнул Абдрахманов. — Но, вполне вероятно, когда будем обсуждать следующий поединок, будет возможность в очередной раз улучшить условия, на которых выступает Петр.

На счету 26-летнего Яна 14 побед и 1 поражение в ММА (6-0 в UFC). (Илья Андреев)