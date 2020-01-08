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Петр Ян планирует провести следующий бой в апреле

18:49
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Российский боец UFC Петр Ян, выступающий в легчайшем весе (до 61,2 кг), планирует провести следующий бой в апреле этого года, сообщил «СЭ» менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

(слева направо) Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян, Забит Магомедшарипов, Александр Волков.Топ-бойцы UFC из России. Что их ждет в 2020-м

14 декабря Ян нокаутировал ветерана UFC Юрайю Фейбера, после чего вызвал на бой чемпиона Генри Сехудо. Сам Сехудо заявил, что хотел бы провести следующий бой с бразильцем Жозе Алдо.

— Мы рассчитываем, что Петр проведет следующий бой в апреле, — сказал Абдрахманов. — Сейчас он — один из трех претендентов на титул. Это также Алджамейн Стерлинг (2-й номер рейтинга UFC) и Жозе Алдо (8-й номер). Мы не теряем надежды получить шанс подраться за титул в следующем бою. Но если этого не случится, то вполне вероятно, что Петр подерется с кем-то, кто, так же как и он, не получит шанса провести бой за чемпионский пояс. Либо со Стерлингом, либо с Жозе Алдо. Также рассматривается вариант с Марлоном Мораесом (1-й номер рейтинга UFC).

— Петр — не из тех, кто будет сидеть и ждать шанса подраться за титул, — отметил менеджер. — Он хочет выступать часто, хочет быть активным. Так что мы рассчитываем, что Петр подерется в апреле — если не за титул, то хотя бы получит претендентский бой. В случае если не получится провести поединок с Сехудо, лично я предпочитаю вариант с Мораесом. Сложно представить, что бой между Петром и Марлоном получится скучным. Это очередная возможность ярко выступить и показать себя с наилучшей стороны.

— У Петра уже третье соглашение с UFC, по нему осталось еще четыре боя, — подчеркнул Абдрахманов. — Но, вполне вероятно, когда будем обсуждать следующий поединок, будет возможность в очередной раз улучшить условия, на которых выступает Петр.

На счету 26-летнего Яна 14 побед и 1 поражение в ММА (6-0 в UFC). (Илья Андреев)

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