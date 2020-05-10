Петр Ян: «Ожидаю, что бой за титул UFC состоится в июне. Поеду воевать»

Российский боец UFC Петр Ян рассказал о своих эмоциях, когда узнал, что его следующий бой будет титульным.

27-летний Ян (14-1 в ММА) выступает в легчайшем весе. Чемпион в этой категории Генри Сехудо на шоу UFC 249 нокаутировал Доминика Круса, после чего объявил о завершении карьеры в ММА.

— Ваша реакция, когда вам позвонил Саят (Абдрахманов, менеджер. — Прим. «СЭ») и сказал, что Дана Уайт назвал вас в качестве участника титульного боя?

— Я в этот момент ехал за рулем. Мне аж жарко стало. По-хорошему тепло. Это хорошая новость, каждый боец мечтает об этом. Плох тот солдат, кто не мечтает быть генералом.

— Кого ожидаете увидеть в соперниках?

— Да кого поставят, с тем и буду драться. Никогда не выбирал соперников. Буду биться с тем, кого дадут, кто будет достоит драться со мной за пояс.

— Но кого больше хотели бы: Стерлинг, Мораес, Альдо...

— Да вообще без разницы. Вообще.

— Когда ожидаете боя?

— Думаю, что в июне. Я буду готов по-любому, поедем воевать.

— Когда из Таиланда сможете улететь? С этих проблем нет?

— Пока есть проблемы. До начала июня закрыты все рейсы, и внутренние, и международные. Придется вплавь как-то добираться до США, на лодке, либо на байдарке. (Михаил Потапов)