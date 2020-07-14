Петр Ян объяснил, почему его нельзя сравнивать с Хабибом

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-1) считает, что его сравнения с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (28-0) неуместны.

— Я не считаю, что нас нужно сравнивать, — сказал Ян в интервью «СЭ». — Мы абсолютно разные. Мы в разных весовых категориях. У нас разные стили. Каждый во своему хорош. Я не хочу быть на кого-то похожим. Каждый хорош по-своему. (Илья Андреев)