Петр Ян не исключил, что поднимется в наилегчайший вес

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) Петр Ян на пресс-конференции в Омске допустил, что может подняться в полулегкий вес (до 65,8 кг).

— Спускаться в наилегчайший вес не собираюсь, — сказал Ян. — Думаю, тот, кто захочет со мной подраться, придет оттуда в мой вес. Возможно, я бы поднялся в категорию до 66 килограммов.

— Этот пояс не переходящий, этот пояс будет со мной всегда, — отметил боец. — Думаю, что буду защищать пояс в декабре. Если ситуация стабилизируется — я смогу целенаправленно проходить подготовку где-то не выезде. Если нет, то буду готовиться дома. Организуем команду, все необходимое. Подготовимся, поедем и защитим этот пояс.

На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА. Он представляет клуб «Архангел Михаил». (Илья Андреев)