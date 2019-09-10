Петр Ян может выступить на турнире UFC 245

Российский боец UFC Петр Ян (13-1), представляющий клуб «Архангел Михаил», в ближайшие две недели узнает дату своего следующего боя и имя соперника. Об этом рассказал менеджер бойца Саят Абдрахманов.

«До конца года UFC проведет еще три номерных турнира. Для Петра мы рассматриваем Лас-Вегас. В декабре там состоится UFC 245. Сейчас идут переговоры. Думаю, что в ближайшие две недели все будет понятно», — сказал Абдрахманов.

Петр Ян занимает четвертую строчку рейтинга UFC в дивизионе легчайшего веса. Под эгидой американского промоушна он провел пять поединков и во всех одержал победы. Ранее Петр Ян многократно заявлял, что готов драться с действующим чемпионом, американцем Генри Сехудо (15-2). (Михаил Потапов)