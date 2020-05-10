Петр Ян: «Думал, что Сехудо женится на Жозе Альдо»

Российский боец UFC Петр Ян прокомментировал «СЭ» завершение карьеры чемпионом UFC в легчайшем весе Генри Сехудо. 33-летний Сехудо на UFC 249 нокаутировал Доминика Круса, почле чего объявил об уходе из ММА.

— Я остался доволен всей ситуацией, — сказал Ян. — Скорости в бою были не те? А что вы хотели, парень четыре года не дрался, вышел на коротком уведомлении. Понятно, что он это сделал ради денег. Я ни в коем случае не говорю, что он не заслуживал этого боя, у него были очень хорошие результаты, но сейчас вот так получилось.

— Сехудо удивил решением уйти?

— Я не ожидал от него такого. Он говорил, что готов жениться на Жозе Альдо, на колено перед ним встать. Я думал, он реально хочет на нем жениться. Но очень многие уходили и потом возвращались. Таким образом можно пытаться выбить себе какие-то условия более выгодные. Чтобы руководство просило остаться. Посмотрим, что будет.

— Может, он просто не хотел против вас выходить? Может ли это реально быть причиной?

— Нет, я не думаю. Он меня не избегал. Просто когда ты всю жизнь находишься в спорте, то устаешь от этого. Постоянно нужно быть в рабочем состоянии, сфокусированным. Ты реально мало времени уделяешь в семье. Разъезды, сборы постоянные. Это тяжело.

На счету 27-летнего Яна 14 побед и 1 поражение в ММА. Он занимает третье место в рейтинге UFC в полулегком весе. Президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующий бой Яна станет титульным. (Михаил Потапов)