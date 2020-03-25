Петр Ян: «Бой Емельяненко и Шлеменко должен пройти по правилам ММА»

Российский боец UFC Петр Ян (14-1) из клуба «Архангел Михаил» считает, что Александр Емельяненко (29-7) и Александр Шлеменко (59-13) должны драться по правилам ММА, а не бокса.

«Емельяненко и Шлеменко бойцы ММА — какой смысл драться по правилам бокса? Хочешь боксировать, бросай вызовы боксерам. А так, выходи на бой по правилам ММА и покажи, что ты можешь. Но опять же, у Александра еще незаконченные дела с Исмаиловым, надо разобраться с ними», — приводит слова Яна пресс-служба RCC.

24 марта Александр Емельяненко в Instagram вызвал Шлеменко на бой по правила бокса. Шлеменко бой принял, но считает, что поединок должен пройти по правилам ММА.