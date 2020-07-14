Первый тренер Яна рассказал, как боец мог стать слесарем

Николай Суржиков, первый тренер Петра Яна, рассказал о детстве чемпиона UFC в легчайшем весе. Он завоевал это звание, победив на UFC 251 бразильца Жозе Альдо.

— Петр пришел ко мне в 11 лет, — цитирует Суржикова «Комсомольская правда». — У меня занимался его старший брат, Алексей Ян. Леха сам только начинал, не хотел с собой брать младшего. А он как-то за ним проследил и пришел на тренировку.

Я сразу всем сказал, это будет чемпион. Это был лидер, как и брат. За ними шли всегда. И детство у них не из легких было. Петр был маленький, но уже видно: это человек, который думает. Ему 12-13 лет, а уже взрослый. Поэтому и достиг всего.

Если везут команду на соревнования, документы сам оформит, питание выбьет, инициативный. Или еще случай — кто-то нагрубил, а человек в два-три раза крупнее его, и начал притеснять другого. А он спокойно с ним разбирается — морально. — Петруха, да он побольше тебя! — говорю. — Нет, Николаевич, он не прав, буду стоять на своем!

Когда он тренировался у меня, выступал в разных видах. Потому что норильский промрайон ограничен, соревнований, выездов много не было. Так что мы старались участвовать в соревнованиях, и по кикбоксингу, и по рукопашному бою. Ездили, занимали первые места. Соберут с братом все телевизоры, призы (смеется). Такие они были пацаны.

Окончил 9-й класс, встал вопрос, что дальше делать? Я посоветовал поступать в омскую академию. Он в 15 лет рванул туда один. А так мог в техникум пойти учиться, был бы обычным слесарем... Но я сразу родителям сказал: это чемпион мира.

На счету Яна 15 побед и 1 поражение в ММА.