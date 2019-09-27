Первые бои по правилам Александра Емельяненко пройдут 29 ноября

Первые бои ММА по правилам, которые придумал Александр Емельяненко, пройдут в Москве 29 ноября — в андеркарде боксерского поединка между Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым.

— Бои у нас потеряли в зрелищности, — рассказал Емельяненко в интервью «СЭ». — Смотреть не на кого. Поэтому я придумал новый вид смешанных единоборств — Universal World Fight. Правила — три разных раунда. ММА — это вид спорта, где собраны все боевые искусства. Боец смешанного стиля должен уметь делать все — и работать в стойке, и бороться, и в партере работать. Первый раунд — только ударная техника в стойке. Второй раунд — только борьба, при этом время на проведение приема в партере ограничено 30 секундами. Третий раунд — разрешено все.

— Когда пройдет первый турнир по правилам, которые вы придумали?

— 29 ноября. В андеркарде нашего боя с Кокляевым. Но пока неизвестно, сколько именно боев будет. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Александром Емельяненко читайте в ближайшие дни на сайте «СЭ»