Иранский боец Мохаммад Хейбати, известный под прозвищем Персидский Дагестанец, заявил в интервью «СЭ», что способен победить чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

В начале прошлого года Хейбати в соцсетях пренебрежительно высказывался в адрес Александра Шлеменко, а также вступил в словесную перепалку с Яном.

«Раньше я не знал Шлеменко, — сказал Хейбати. — Я извиняюсь за то, что сказал. У Петра Яна я просто спросил: «Ты китаец?». Он оскорбил меня, я его тоже. Когда я буду в UFC, если он будет в категории до 66 кг, я хочу бой с ним. Сто процентов могу его победить. Если встретимся с ним — будет драка, наверное. Я спросил бы, зачем он меня оскорблял.

При этом Хейбати включил Яна в тройку любимых бойцов. «Да, он хорош. Но если я попаду в UFC, и он поднимется в 66 кг, то я его смогу победить. Я видел его технику. Когда смотрю бои, всегда думаю, что сделал бы. Я видел ошибки в технике у Петра», — сказал иранец.

(Илья Андреев)