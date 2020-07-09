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Перри не стал комментировать драку в ресторане

08:17

Американский боец UFC Майк Перри отказался комментировать скандал со своим участием.

Ранее, в одном из ресторанов города Луббок, штат Техас (США) спортсмен вступил в конфликт с пожилым мужчиной, который просил его покинуть заведение. Перри крикнул мужчине: «Я побью твою старую задницу», перед тем, как ударить оппонента и сбить его с ног. После этого в дело вмешалась охрана.

— Без комментариев, — написал у себя в Twitter Перри.

В прошлом бойца признавали виновным в вооруженном ограблении, он провел в тюрьме Флориды шесть месяцев.

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