Перейра судейским решением одержал победу над Уильямсом на UFC Вегас 17

Бразильский боец MMA Мишель Перейра на турнире UFC Вегас 17 одержал победу над американцем Хаосом Уильямсом в полусреднем весе.

Бой продлился три раунда и завершился победой Перейры единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.

В главном поединке UFC Вегас 17 сойдутся американцы Стивен Томпсон и Джефф Нил. В со-главном бое встретятся бразилец Жозе Альдо и эквадорец Марлон Вера.