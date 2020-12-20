Перейра судейским решением одержал победу над Уильямсом на UFC Вегас 17
05:27
Бразильский боец MMA Мишель Перейра на турнире UFC Вегас 17 одержал победу над американцем Хаосом Уильямсом в полусреднем весе.
Бой продлился три раунда и завершился победой Перейры единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.
В главном поединке UFC Вегас 17 сойдутся американцы Стивен Томпсон и Джефф Нил. В со-главном бое встретятся бразилец Жозе Альдо и эквадорец Марлон Вера.
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