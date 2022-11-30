Пэдди Пимблетт принял вызов Джейка Пола

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт (19-3) ответил на вызов Джейка Пола (6-0), который предложил британцу провести спарринг. Пол добавил, что, в случае победы Пимблетта, британец получит миллион долларов, а в случае поражения — вступит в профсоюз бойцов.

«У меня контракт с UFC, и Джейк прекрасно это понимает, — сказал Пимблетт в интервью TMZ. — Он знает, что я буду драться в эту субботу, поэтому он вызвал меня на спарринг. Он такой: «Я отвезу тебя в Пуэрто-Рико». Приходи в UFC Performance Institute на следующей неделе и принеси с собой миллион долларов. Я проведу с тобой спарринг. Я в Вегасе до вторника, и я буду весить около 85 килограммов. Погнали!»

Пимблетт подерется с Игнасио Бахамондесом 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Пол победил Андерсона Сильву (34-11) по боксу единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.