Оверим не думает о завершении карьеры

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе Алистар Оверим поделился эмоциями после досрочной победы над Аугусто Сакаи в главном бою турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

— Я думаю, все видели, что Аугусто — жесткий парень. Мы знали, что он отлично держит удар, но я был готов ко всему, — цитирует Оверима MMA Junkie. — Мы в очередной раз это сделали, в 40 лет.

Как я сказал, мы знали, что Аугусто хорошо держит удар. Это было видно в его боях. План заключался в том, чтобы ничего не форсировать, не выдохнуться и спокойно работать.

Не знаю, что будет дальше. Надо немного отдохнуть, ведь эта подготовка была тяжелой. Но я люблю тренировочный лагерь и свою команду. Я люблю работать, биться. Это было моей страстью 23 года. Я вернусь в конце года или начале следующего.