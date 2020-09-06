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Оверим назвал имена возможных будущих соперников

13:28

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом дивизионе Алистар Оверим после досрочной победы над Аугусто Сакаи в мэйн-ивенте турнира UFC on ESPN+ 34 рассказал, кто может стать его следующим соперником.

— Деррик Льюис просто несет всякую чушь. Мой одноклубник Кертис Блэйдс уничтожит его, — цитирует Оверима MMA Junkie. — Я не против сделать это после Кертиса. Блэйдс — первый.

Что касается Розенструйка, я просто разнес его, преподал ему урок. Я думаю, что рефери принял ужасное решение в том поединке. Я без проблем готов побиться с ним еще раз, но считаю, что уже победил его. Это только на бумаге он у меня выиграл. И Розенструйк тоже об этом знает. Но мы можем повторить.

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