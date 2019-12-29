«Отполируй мой пояс, я иду». Ян и Сехудо устроили перепалку в Twitter
16:52
Российский боец UFC Петр Ян устроил перепалку в Twitter с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Генри Сехудо.
— Назови моей имя, Генри Сехудо, — бросил вызов Ян.
— Ты побил 41-летнего, завершившего карьеру скейтбордиста. Я хочу разобраться с Жозе Алдо, — ответил Сехудо, намекая на победу Яна нокаутом над Юраем Фэйбером.
— Бедный Генри расстроился, что я побил старика, которого он вызывал на пару месяцев назад. Отполируй мой пояс, я иду, — заявил Ян.
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