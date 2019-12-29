«Отполируй мой пояс, я иду». Ян и Сехудо устроили перепалку в Twitter

Российский боец UFC Петр Ян устроил перепалку в Twitter с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Генри Сехудо.

— Назови моей имя, Генри Сехудо, — бросил вызов Ян.

— Ты побил 41-летнего, завершившего карьеру скейтбордиста. Я хочу разобраться с Жозе Алдо, — ответил Сехудо, намекая на победу Яна нокаутом над Юраем Фэйбером.

— Бедный Генри расстроился, что я побил старика, которого он вызывал на пару месяцев назад. Отполируй мой пояс, я иду, — заявил Ян.