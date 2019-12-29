Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Отполируй мой пояс, я иду». Ян и Сехудо устроили перепалку в Twitter

16:52
Теги:

Российский боец UFC Петр Ян устроил перепалку в Twitter с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Генри Сехудо.

— Назови моей имя, Генри Сехудо, — бросил вызов Ян.

— Ты побил 41-летнего, завершившего карьеру скейтбордиста. Я хочу разобраться с Жозе Алдо, — ответил Сехудо, намекая на победу Яна нокаутом над Юраем Фэйбером.

— Бедный Генри расстроился, что я побил старика, которого он вызывал на пару месяцев назад. Отполируй мой пояс, я иду, — заявил Ян.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир